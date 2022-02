Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim-Innenstadt: Verkehrsbeeinträchtigungen wegen Verkehrsunfall unter Beteiligung einer Straßenbahn

Mannheim-Innenstadt: (ots)

Am Montagnachmittag gegen 16.20 Uhr kollidierte am Friedrichsring in Höhe Alter OEG-Bahnhof ein Pkw mit einer Straßenbahn. Die Unfallursache ist bislang unbekannt. Die Fahrerin des Pkw zog sich leichte Verletzungen zu. Die Fahrgäste der Straßenbahn blieben unverletzt. Der Schienenverkehr ist derzeit blockiert. Es kommt zu erheblichen Verkehrsbeeinträchtigungen. Rettungs- und Einsatzkräfte der Polizei sind vor Ort.

