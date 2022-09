Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Tönisvorst-St. Tönis: Diebstahl in Postfiliale - Polizei stellt Teile der Beute sicher

Tönisvorst-St. Tönis (ots)

Am Samstag kam es auf der Ringstraße in St. Tönis zu einem Diebstahl in einer Postfiliale. Gegen 11.20 Uhr betrat ein zunächst unbekannter Mann die Filiale. Er telefonierte lautstark mit seinem Smartphone und lenkte so den Mitarbeiter ab. Ihm gelang es, in die Kasse zu greifen und einen vierstelligen Betrag zu stehlen. Anschließend flüchtete er zu Fuß in unbekannte Richtung. Zeugen hatten den Täter aber zweifelsfrei erkannt und so konnten Viersener Streifenteams mit Unterstützung der Polizei Krefeld konkret nach dem Mann fahnden. Dabei handelt es sich um einen 41-jährigen Krefelder, der bereits unter anderem wegen Diebstahlsdelikten bekannt ist. Bei der Durchsuchung der Wohnung des 41-Jährigen fanden die Ermittler der Kripo Kempen einen Teil der Tatbeute. Der 41-Jährigen selbst wurde nicht angetroffen. Die Ermittlungen dauern an. /wg (833)

