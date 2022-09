Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Tönisvorst-St. Tönis: Radfahrer bei Alleinunfall schwer verletzt

Tönisvorst-St. Tönis (ots)

Am Montag gegen 13.00 Uhr fuhr ein 86-jähriger Radfahrer aus St. Tönis auf der Benrader Straße in Richtung Ostring. Als er an der Kreuzung anhalten wollte, verlor er möglicherweise beim Bremsen die Kontrolle und stürzte auf die Seite. Dabei wurde er so schwer verletzt, dass er zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden musste. /wg (832)

