POL-VIE: Schwalmtal-Waldniel: Mülltonne am Gymnasium in Brand geraten

Tönisvorst-St. Tönis (ots) - Am Samstag kam es auf der Ringstraße in St. Tönis zu einem Diebstahl in einer Postfiliale. Gegen 11.20 Uhr betrat ein zunächst unbekannter Mann die Filiale. Er telefonierte lautstark mit seinem Smartphone und lenkte so den Mitarbeiter ab. Ihm gelang es, in die Kasse zu greifen und einen vierstelligen Betrag zu stehlen. Anschließend ...

