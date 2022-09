Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Brüggen: Zwei Radfahrer stoßen zusammen - ein Leichtverletzter

Brüggen (ots)

Auf dem Radweg an der Swalmener Straße, etwa einen Kilometer vor der Grenze zu den Niederlanden, ist es am Montagabend gegen 18.30 Uhr zu einem Zusammenstoß zweier Radfahrer gekommen. An dieser Landstraße gibt es einen Radweg, dessen Nutzung für Radfahrende aus beiden Richtungen vorgeschrieben ist. Dort kamen sich ein 23-Jähriger aus Bad Sachsa in Niedersachsen mit seinem Pedelec und ein 85-Jähriger aus Brüggen mit seinem Rennrad entgegen. Die Lenker der beiden Räder berührten sich in der Mitte des Radwegs. Durch den Zusammenstoß kam der ältere der beiden Männer zu Fall und wurde leicht verletzt. /hei (835)

