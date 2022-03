Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Speyer - Verkehrsunfall mit verletztem Motorradfahrer

Speyer (ots)

Am frühen Samstagabend kam es im Schillerweg in Speyer zu einem Verkehrsunfall mit einem verletzten Motorradfahrer. Ein 41-jähriger PKW Fahrer übersah beim Einfahren vom Domparkplatz in den Schillerweg den 18-jährigen Motorradfahrer, welcher in Richtung Hafenstraße fuhr. Dieser stürzte nach der Kollision zu Boden und verletzte sich durch den Sturz leicht am Bein. Er wurde anschließend durch das DRK vorsorglich in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht.

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell