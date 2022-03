Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Speyer - Einbruch in Tanzschule

Speyer (ots)

In der Nacht auf Sonntag kam es zu einem Einbruch in eine Tanzschule in der Raiffeisenstraße in Speyer. Hier hebelten unbekannte Täter ein Fenster auf und drangen in die Räume ein. Im Bereich der Garderobe und im Bistro wurden zwei Kassen entwendet. Hinweise auf verdächtige Personen oder Fahrzeuge in dieser Zeit im Bereich der Raiffeisenstraße nimmt die Polizei Speyer unter der Rufnummer 06232/137-0 oder per E-Mail (pispeyer@polizei.rlp.de) entgegen.

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell