Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Dunningen, Lkrs. RW) Anhänger löst sich von Kupplung

Dunningen (ots)

Wahrscheinlich wegen eines Versehens hat sich am Mittwochmorgen ein Anhänger in der Gartenstraße selbständig gemacht und ein parkendes Auto beschädigt. Ein 29-jähriger Citroen-Fahrer war zuvor gegen 8 Uhr die Hüttensberggässle entlang gefahren und dann nach rechts in die Gartenstraße abgebogen. Hierbei löste sich der wahrscheinlich nicht ordnungsgemäß angekuppelte Anhänger vom Auto, der geradeaus weiterrollte und auf einen geparkten Skoda prallte. Hierdurch entstand ein Gesamtsachschaden in Höhe von rund 10.000 Euro. Auf den Unfallverursacher kommt allerdings noch eine weitere Anzeige hinzu. Die Polizei stellte fest, dass ihm der Führerschein vor einiger Zeit abgenommen worden und er deswegen nicht befugt war, überhaupt Auto zu fahren.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell