POL-PDWIL: Polizei Bitburg und Vertreter der Blaulichtfamilie ziehen positives Fazit zum Tag der offenen Tür

Bitburg (ots)

Circa 4.000 Besucherinnen und Besucher besuchten bei strahlendem Sonnenschein am Sonntag, den 04.09.2022 zwischen 11:00 und 17:00 Uhr, den Tag der offenen Tür bei der Polizei Bitburg sowie die Blaulichtmeile von Feuerwehr, Rotem Kreuz, THW, DLRG und Katastrophenschutz. Die Versorgung garantierten die Westeifel-Werke aus Hermesdorf. Mike Thull, Leiter der Polizeiinspektion Bitburg, zeigte sich äußerst zufrieden. "Wir hatten durchgehend hohen Besuch und waren positiv überrascht von der Resonanz. Es zeigt, dass die Menschen Interesse an der Arbeit ihrer Polizei und der Hilfsdienste haben. Das freut uns. Es war uns möglich, unsere Arbeit transparent darzustellen und zu erklären, warum wir was wie machen. Wenn aus dieser Transparenz Akzeptanz und Vertrauen in die polizeiliche Arbeit erwächst bzw. wir das in uns gesetzte Vertrauen auf diese Weise erhalten können, wenn die Bevölkerung uns nicht nur als Garant, sondern auch als Partner für ihre Sicherheit sieht und sich mit Hinweisen an uns wendet, dann haben wir unser Ziel erreicht." Neben der Polizei Bitburg waren auch Polizeibeamte der Polizei Luxemburg sowie die Security Forces des Flugplatz Spangdahlem auf dem Betriebshof der Polizeiinspektion Bitburg anwesend. "Uns zeichnet als Polizeiinspektion Bitburg die Verantwortlichkeit für die Sicherheit von circa 15.000 US-amerikanischen Bürgerinnen und Bürgern sowie die Grenzregion zu Luxemburg aus. Daher ist eine enge und vertrauensvolle Zusammenarbeit mit den Security Forces sowie der Polizei Luxemburg für uns selbstverständlich.", so Thull. Zugleich zeigte das erfolgreiche Zusammenwirken aller beteiligten Akteure an diesem Tag, dass die Bürgerinnen und Bürger der Stadt Bitburg sowie des Eifelkreises sich auf das intakte Netzwerk Ihre Hilfsdienste verlassen können.

