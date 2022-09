POL-PDWIL: Verkehrsunfall mit verletzter Person

Darscheid (ots) - In der Zeit vom 02.09.2022, 18:00 Uhr - 03.09.2022, 07:30 Uhr kam es auf dem Park-platz der Medianklinik in Utzerath zu einer Sachbeschädigung an einem PKW. Durch unbekannte Täter wurden 3 Reifen eines ordnungsgemäß abgestellten PKWs zerstochen. Hinweise zur Tat oder dem möglichen Verursacher dürfen an die Polizeiinspektion Daun unter 06592 96260 erbeten werden. Rückfragen bitte an: ...

