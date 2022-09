Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss

Mehren (ots)

Am 02.09.2022 gegen 22:50 Uhr befuhr ein 29-jähriger Mann aus dem Bereich der VG Daun die B421 aus Richtung Mehren kommend in Fahrtrichtung Strotzbüsch. Kurz vor Erreichen der Ellscheider Kreuzung kam er aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit und vorherigem Alkoholkonsum von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einigen Bäumen am linken Fahrbahnrand. ON01 wurde dabei in seinem Fahr-zeug eingeklemmt und wurde von einem Verkehrsteilnehmer aus seinem PKW befreit. Bei dem Unfall verletzte sich der Fahrzeugführer schwer und wurde im Anschluss durch DRK in das Krankenhaus nach Wittlich verbracht.

Beim Fahrzeugführer konnte eine Alkoholisierung von über 1,7 Promille festgestellt werden.

Dem Fahrzeugführer wurde eine Blutprobe entnommen, sein Führerschein wurde sichergestellt und ein Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet.

Im Einsatz waren das DRK, ein Notarzt, die Feuerwehren aus Gillenfeld und Ellscheid, sowie Beamte der Polizeiinspektion Daun.

