Ulm (ots) - Ein 22-Jähriger beschädigte am Freitag gegen 21.45 Uhr in der Staufeneckstraße an einem Pkw einen Reifen. Er stach mit einem Messer in dessen Flanke. Eine aufmerksame Zeugin beobachtete das Geschehen. Sie verständigte umgehend die Polizei. Die Beamten nahmen den Täter nach kurzer Fahndung vorläufig ...

mehr