Ulm (ots) - Am Freitag gegen 21.30 Uhr befuhr ein 22-jähriger Mann mit seinem VW die Rottenacker Straße von Dettingen kommend in Richtung Ehingen. An der Sappi-Kreuzung übersah er einen ebenfalls 22-jährigen Seat-Fahrer, der die B 465 von Berg nach Ehingen befuhr. Beide Fahrer konnten einen Unfall nicht mehr verhindern. Es kam im Kreuzungsbereich zur Kollision. An den beiden Autos entstand ein Sachschaden von rund ...

