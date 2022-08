Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Ulm - Polizei rettet 37-Jährigen

Am Donnerstag wollte sich ein Mann in Ulm das Leben nehmen.

Ulm (ots)

Der Mann hatte Bekannten angekündigt, dass er sich etwas antun wolle. Die handelten richtig und verständigten in ihrer Sorge sofort die Polizei. Als die Beamten gegen 20.30 Uhr bei ihm eintrafen, verschanzte sich der 37-Jährige mit einem Baseballschläger in seinen Geschäftsräumen in eine Ulmer Teilort. Von dort aus drohte er den Einsatzkräften. Die Polizei versuchte den Mann dazu zu bewegen, sich helfen zu lassen. Nachdem dies nicht gelang, überwältigten Spezialkräfte der Polizei den Mann. Er wurde in eine Klinik gebracht, wo ihm jetzt die nötige Hilfe zuteil werden soll.

+++++++ 1648303

Jürgen Rampf, Tel. 0731/188-1111

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell