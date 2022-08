Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Beimerstetten - Baum ragt in Fahrbahn

Glimpflich ging der Zusammenstoß zwischen einem Auto und einem Baum aus

Ulm (ots)

Am frühen Samstagmorgen gegen 04.45 Uhr befuhr ein 22-jähriger Mann mit seinem Auto die Straße von Beimerstetten Richtung Breitingen. In einem Waldstück auf dieser Strecke war in der Nacht ein Baum umgestürzt und ragte zum Teil in die Fahrbahn. Aufgrund der Dunkelheit sah der 22-Jährige den Baum zu spät und konnte deshalb eine Kollision nicht vermeiden. Der junge Mann blieb bei dem Unfall glücklicherweise unverletzt. An seinem Auto entstand ein Sachschaden von rund 8.000 Euro. Der Baum wurde von der Feuerwehr Beimerstetten fachmännisch zersägt und die Behinderung beseitigt.

++++++++++++++++++++++++++++1656014

Polizeipräsidium Ulm, Führungs- und Lagezentrum, Polizeiführer vom Dienst (Bebe), 0731/188-1111 E-Mail: ulm.pp.fest.flz@polizei.bwl.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell