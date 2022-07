Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Rottenacker - Nicht angeschnallt und Plakette abgelaufen

Am Mittwoch kontrollierte die Polizei in Rottenacker nicht nur die Anschnallpflicht.

Gegen 11.15 Uhr hielt die Polizei in Rottenacker einen 63-Jährigen und seinen VW an. Der Mann war in der Kirchstraße unterwegs, ohne den Sicherheitsgurt angelegt zu haben. Außerdem stellten die Ermittler fest, dass die Hauptuntersuchung des Autos schon vor über acht Monaten hätte stattfinden sollen. Beide Verstöße räumte der Fahrer nach einem belehrenden Gespräch ein. Auf ihn kommen nun Bußgelder zu.

Mit Verkehrskontrollen sorgt die Polizei für die Sicherheit auf den Straßen. Denn die Erfahrung der Polizei zeigt, dass sich durch intensive Kontrollen die Hauptursachen schwerer Verkehrsunfälle reduzieren lassen. Es geht der Polizei nicht darum, Geld einzunehmen, sondern darum, möglichst wenige Verletzte und Getötete auf den Straßen beklagen zu müssen. Die Polizei will, dass alle sicher ankommen.

