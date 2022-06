POL-FR: Lauchringen: Pannenfahrzeug abgesichert - auf Polizeifahrzeug aufgefahren - Polizei sucht Zeugen

Freiburg (ots) - Eine 74-jährige Frau befuhr mit ihrem Pedelec am Samstag, 11.06.2022, kurz vor 15.00 Uhr, die Karl-Groß-Straße in Höllstein und bog in die Gewerbestraße ab, wo sie auf den Gehweg auffahren wollte. Dabei geriet sie mit dem Vorderrad an den Bordstein, verlor die Kontrolle über ihr Pedelec und stürzte auf den Gehweg. Mit dem Verdacht einer ...

mehr