POL-REK: 210831-1: Polizisten nahmen Ladendieb vorläufig fest

Hürth (ots)

Der Mann trug bei seiner Tat eine Schere griffbereit bei sich.

Am Montagnachmittag (30. August) hat ein circa 25-jähriger Mann gegen 14.30 Uhr versucht sieben Gegenstände aus einem Baumarkt an der Luxemburger Straße in Hürth zu entwenden. Ein aufmerksamer Mitarbeiter (50) des Geschäfts hatte den Dieb dabei beobachtet, wie er die Gegenstände in seine Kleidung und seinen Rucksack steckte. Der Mitarbeiter stellte den Dieb, bevor dieser den Baumarkt verlassen konnte, rief die Polizei und durchsuchte den Mann.

Dabei stellte er fest, dass er neben dem Diebesgut eine Schere in seiner Hosentasche mit sich führte. Da der Dieb den eintreffenden Polizeibeamten seine Personalien nicht mitteilte und keine Ausweisdokumente mit sich führte, nahmen die Polizisten ihn zwecks Identitätsfeststellung mit zur Polizeiwache. Aufgrund des Verdachts der Wiederholungsgefahr sowie einer Fluchtgefahr nahmen die Beamten den Mann vorläufig fest und stellten die Schere sicher. Nach Rücksprache mit der Staatanwaltschaft Köln entließen die Polizeibeamten den Dieb wieder aus dem Polizeigewahrsam. (sc)

