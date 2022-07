Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Geislingen an der Steige - Schmalz und Wein geklaut und Frau beleidigt

Am Dienstag warf ein 53-Jähriger das Diebesgut gegen eine Wand.

Ulm (ots)

Gegen 12.30 Uhr stahl ein Mann in einem Geschäft in der Stuttgarter Straße eine Dose Schmalz und eine Flasche Wein. Mit seiner Beute ging er vor das Geschäft. Dort schleuderte er die Dose auf den Boden und die Flasche gegen die Wand des Gebäudes. Dann ging er in Richtung Sternplatz davon, wo er auf eine 18-jährige Frau traf. Diese bat er um Zigaretten und beleidigte sie sexuell. Die hinzugerufene Polizei nahm sich des Herren an. Der war so betrunken, dass eine Verständigung nur schwer möglich war. Auf ihn kommen nun mehrere Anzeigen zu.

