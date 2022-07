Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (Ulm) Laichingen - Nicht um die Verletzte gekümmert

Am Mittwoch fuhr ein Unbekannter in Laichingen nach einem Unfall davon.

Kurz vor 14 Uhr fuhr ein Unbekannter mit seinem Auto in der Bahnhofstraße in Richtung Marktplatz. An der Ampel auf Höhe der Hausnummer 18 stand eine 15-Jährige. Diese bekam Grün und ging auf die Straße. Der Unbekannte bremste zwar sein Auto ab, fuhr aber gleich darauf wieder an. Die Jugendliche war aber bereits einen Schritt auf die Bahnhofstraße gelaufen. Das Auto des Mannes fuhr ihr über die Füße. Auch streifte er mit seinem Spiegel ihren Arm. Durch den Kontakt erlitt sie leichte Verletzungen. Der Unbekannte hielt kurz an, fuhr dann aber weiter, ohne sich um die Verletzte zu kümmern. Die Polizei Laichingen nahm die Ermittlungen auf und sucht nun einen hellen Kleinwagen. Der Fahrer ist zwischen 50 und 60 Jahren alt und trug zerzauste, grau-blonde Haare.

Zeugen werden gebeten, sich unter Tel. 07391/5880 zu melden.

Im Jahr 2021 haben sich in 4.128 Fällen die Verursacher unerlaubt von der Unfallstelle entfernt. Wer einen Unfall verursacht, hat sich darum zu kümmern oder die Polizei zu verständigen. Sonst droht Geldstrafe oder Haftstrafe und der Führerscheinentzug. Wenn die Polizei zum Unfall kommt, ist meist nur ein geringes Bußgeld fällig.

