Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Vorfahrt missachtet

Mittelstille (ots)

Ein 75-jähriger Autofahrer befuhr Dienstagnachmittag die Straße "Am Floßgraben" in Mittelstille und wollte in die Suhler Straße einbiegen. Er übersah den vorfahrtsberechtigten PKW einer 62-Jährigen und beide Autos stießen zusammen. Der Aufprall war so stark, dass der Abschleppdienst gerufen werden musste. Die beiden jeweiligen Fahrer blieben unverletzt.

