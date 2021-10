Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Beim Rückwärtsfahren hat es gekracht

Brattendorf (ots)

Ein 37-jähriger Paketzusteller befuhr Dienstagnachmittag die Eisfelder Straße in Brünn in Richtung Brattendorf. Er hielt am rechten Fahrbahnrand und bemerkte, dass er die Adresse für die folgende Zustellung bereits verpasst hatte. Der Mann setzte seinen PKW zurück und übersah dabei einen Ford, der hinter ihm angefahren kam. Trotz eines Ausweichmanövers kam es zum Zusammenstoß, bei dem jedoch glücklicherweise nur Blechschäden entstanden.

