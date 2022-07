Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (HDH) Heidenheim - Einbrecher unterwegs

In den letzten Tagen waren Unbekannte in Heidenheim am Werk.

Zwischen Samstag und Mittwoch bohrten Unbekannte die Tür einer Firma in der Dieselstraße auf. So gelangten die Täter ins Innere. Dort suchten sie nach Brauchbarem und fanden Computer, Kameras und Werkzeuge. Diese machten sie zu ihrer Beute. Auch stellten die Täter ein Auto, vermutlich mit einem Gabelstapler, an den Rand der Straße. Dann flüchteten die Unbekannten. Die Polizei Heidenheim nahm die Ermittlungen auf und sicherte Spuren. Zeugen werden gebeten, sich unter Tel. 07321/322430 zu melden.

Mit ihrer Aktion "Tu was" ermutigt die Polizei Zeugen, sich zu melden und gibt dazu wichtige Tipps. Mehr Informationen gibt die Polizei in Broschüren auf jeder Polizeidienststelle oder im Internet unter www.aktion-tu-was.de.

