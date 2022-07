Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (HDH) Herbrechtingen - Cabriolet gestohlen

Am Dienstag stahlen Unbekannte einen Renault mit dem Kennzeichen HDH-TK 109 in Herbrechtingen.

Ulm (ots)

Zwischen 15 Uhr und 20.45 Uhr war der blaue Renault Megane im Baumschulenweg an einem Vereinsheim abgestellt. Unbekannte fanden offensichtlich den Schlüssel zum Fahrzeug in einer Jacke im Vereinsheim. Mit dem Auto, an dem das Kennzeichen HDH-TK 109 angebracht war, zu flüchten war dann nicht mehr schwer.

Die Polizei Herbrechtingen nahm die Ermittlungen auf und sicherte Spuren.

Zeugen werden gebeten, sich unter Tel. 07322/96530 bei der Polizei zu melden.

+++++++ 1371335

Jürgen Rampf, Tel. 0731/188-1111

