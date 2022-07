Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Ulm - Fahrrad und Auto stoßen zusammen

Am Dienstag rückten Polizei und Notarzt in Ulm aus.

Gegen 7.30 Uhr bog eine 63-Jährige mit ihrem Toyota von der Ensostraße nach rechts in Richtung August-Nagel-Straße ab. Nach der Einmündung hielt sie an, um einen Fußgänger über die Straße gehen zu lassen. Eine 54-Jährige wollte die Straße mit ihrem Pedelec ebenso überqueren und rechnete damit, dass die 63-Jährige sie durchfahren lässt. Diese fuhr jedoch, als der Fußgänger die Straße überquert hatte, an und streifte die Radlerin seitlich. Die 54-Jährige stürzte und erlitt leichte Verletzungen. Sanitäter brachten sie in ein Krankenhaus. Die Polizei schätzt den Sachschaden an beiden Fahrzeugen auf etwa 1.500 Euro.

