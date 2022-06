POL-BOR: Abschlussmeldung: Vreden: Brand einer Halle im Industriegebiet

Ahaus-Wessum (ots) - Versucht gewaltsam in ein Firmengebäude zu gelangen, haben Einbrecher in Ahaus-Wessum. Zu dem Geschehen an der Straße Am Bahndamm kam es zwischen Donnerstag, 18.00 Uhr, und Freitag, 07.30 Uhr. Die Kripo Ahaus erbittet Hinweise unter Tel. (02561) 9260. Kontakt für Medienvertreter: Kreispolizeibehörde Borken Pressestelle (db) Dietmar Brüning (mh) Markus Hüls (to) Thorsten Ohm (fr) Frank ...

