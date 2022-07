Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Ummendorf - 20-Jähriger stirbt bei Unfall

Am Mittwoch stießen in Ummendorf ein Motorrad und ein Auto zusammen.

Gegen 17.15 Uhr fuhr ein 20-Jähriger mit seinem Motorrad auf der K7570 von Ummendorf-Fischbach in Richtung Ochsenhausen-Mittelbuch. Wohl wegen eines bislang nicht bekannten Fahrfehlers geriet seine Kawasaki ins Schleudern. Im weiteren Verlauf stürzte das Motorrad auf die rechte Seite und rutschte in den Audi eines 31-Jährigen, der ihm ordnungsgemäß entgegenkam. Die Fahrzeuge stießen zusammen. Der 20-Jährige erlitt lebensgefährliche Verletzungen und erlag diesen noch an der Unfallstelle. Die Verkehrspolizei Laupheim nahm den Unfall auf und schätzt den Sachschaden auf etwa 7.000 Euro. Abschlepper luden die beiden nicht mehr fahrbereiten Fahrzeuge auf.

Zeugen werden gebeten, sich unter Tel. 07392/96300 zu melden.

Mit ihrer Aktion "Tu was" ermutigt die Polizei Zeugen, sich zu melden und gibt dazu wichtige Tipps. Mehr Informationen gibt die Polizei in Broschüren auf jeder Polizeidienststelle oder im Internet unter www.aktion-tu-was.de.

