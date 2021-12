PD Hochtaunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-HG: +++Fußgängerin bei Verkehrsunfall leicht verletzt+++ +++PKW-Fahrerin bei Verkehrsunfall leicht verletzt+++

Bad Homburg v.d. Höhe (ots)

Polizeistation Bad Homburg

Verkehrsunfall mit Personenschaden

Donnerstag, 30.12.2021, 09:45 Uhr Bad Homburg Ober-Eschbach, Hanauer Weg

Ein 58-jähriger Autofahrer stieß am gestrigen Morgen gegen 09:45 Uhr mit einer Fußgängerin auf dem Gehweg zusammen. Der Mann wollte mit seinem Auto aus einer Tiefgaragenausfahrt in den Hanauer Weg einfahren und übersah dabei die auf dem Gehweg laufende 60-jährige Fußgängerin. Diese wurde hierbei leicht verletzt und wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus Bad Homburg gebracht. Es entstand kein Sachschaden.

Polizeistation Königstein

Verkehrsunfall mit Sachschaden und 1 leicht verletzten Person 61476 Kronberg, L 3005, Hainstraße Donnerstag, den 30.12.2021, 13:00 Uhr

Eine 66-jährige PKW-Fahrerin befuhr die Hainstraße in Fahrtrichtung Kronberg. Ein 52-jähriger PKW-Fahrer kam von der B 455 und beabsichtigte in die Hainstraße einzubiegen. Hierbei missachtete er die Vorfahrtsregelung (Zeichen 206 - STOP-Schild) und es kam zum Zusammenstoß. Die PKW-Fahrerin wurde hierbei leicht verletzt. Sachschaden: ca. 3000 Euro

Original-Content von: PD Hochtaunus - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell