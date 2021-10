Feuerwehr Bochum

FW-BO: Wohnungsbrand in Wattenscheid/Eine schwerverletzte Person

Bochum (ots)

Am Donnerstag, den 07.10.2021 kam es in einer Wohnung im ersten Obergeschoss eines Mehrfamilienhauses an der Bochumer Straße in Wattenscheid zu einem Wohnungsbrand. Um 17.11 Uhr meldete ein Anrufer bei der Leitstelle der Feuerwehr eine Rauchentwicklung aus einem Fenster eines Wohnhauses. Als der zuständige Löschzug der Feuer- und Rettungswache Wattenscheid an der Einsatzstelle eintraf war eine deutliche Rauchentwicklung wahrnehmbar. Nach kurzer Suche konnte der Bewohner der Brandwohnung von den vorgehenden Einsatzkräften lokalisiert und aus der brennenden Wohnung gerettet werden. Die übrigen Bewohner des Hauses hatten zu diesem Zeitpunkt das Haus bereits eigenständig verlassen und sich in Sicherheit gebracht. Der Brand konnte anschließend durch einen Trupp unter Atemschutz schnell mit einem Strahlrohr abgelöscht werden. Somit konnte eine Ausbreitung verhindert werden. Der gerettete Bewohner erlitt schwere Verletzungen durch den Brandrauch und musste durch den anwesenden Rettungsdienst versorgt und anschließend in ein Krankenhaus transportiert werden. Nach dem Ende der Löscharbeiten wurden die Brandwohnung und der Treppenraum mit einem Hochleistungslüfter belüftet und somit vom giftigen Brandrauch befreit. Um 18:10 Uhr war der Einsatz der Feuerwehr beendet. Insgesamt waren 35 Einsatzkräfte vor Ort. Während des Feuerwehreinsatzes war die Bochumer Straße voll gesperrt. Zur Brandursache und zum entstandenen Brandschaden hat die Polizei die Ermittlungen aufgenommen.

