Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Geldbeuteldiebstahl

Zweibrücken (ots)

Zeit: 27.06.2022, 16:30 - 17:00 Uhr

Ort: Zweibrücken, Homburger Straße 218. SV: Ein bislang unbekannter Täter entwendete die Geldbörse einer 44-jährigen Frau, die diese beim Einkaufen in einem Non-Food-Discounter nahe der Landesgrenze zum Saarland kurz unbeaufsichtigt in ihrem Einkaufswagen liegen gelassen hatte, während sie sich die Waren in den Regalen anschaute. Neben 25 Euro Bargeld fielen dem Täter mehrere persönliche Dokumente der Geschädigten in die Hände. Der Sachschaden beträgt ca. 100 Euro.

Die Polizeiinspektion Zweibrücken (Tel. 06332/9760 bzw. pizweibruecken@polizei.rlp.de) bittet um Zeugenhinweise zum Diebstahl. |pizw

Original-Content von: Polizeidirektion Pirmasens, übermittelt durch news aktuell