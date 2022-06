Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Kran-LKW beschädigt Ampelanlage in der Bahnhofstraße

Pirmasens (ots)

Am Montag, um 16:20 Uhr, befuhr ein LKW mit fest montiertem Kran die Gasstraße in Richtung Bahnhofstraße. Als der Fahrer an der Einmündung versuchte, nach links in die Bahnhofstraße einzubiegen, touchierte der nicht ganz eingefahrene Kran die Ampelan-lage. Der abgeknickte Ampelmast musste durch Feuerwehr und Tiefbauamt abmontiert werden. Der Gesamtschaden wird auf 10500 Euro geschätzt. pdps

Original-Content von: Polizeidirektion Pirmasens, übermittelt durch news aktuell