POL-PDPS: Zwei Unfallfluchten

Zweibrücken (ots)

Zeit: 26.06.2022, 15:30 - 19:00 Uhr

Ort: Zweibrücken, Europaallee 11. Zeit: 26.06.2022, 21:40 Uhr Ort: Zweibrücken, Gottlieb-Daimler-Straße. SV: Zwei ungeklärte Unfallfluchten, die sich am Sonntag, 26. Juni, im Stadtgebiet ereignet haben, beschäftigen derzeit die Polizeiinspektion Zweibrücken. Der Fahrer eines bislang unbekannten Fahrzeugs beschädigte zwischen 15:30 Uhr und 19:00 Uhr einen silberfarbenen Kia Rio, der auf dem Parkplatz eines Freizeitparks abgestellt war, erheblich an der rechten Seite. Der Schaden in Höhe von rund 2.000 Euro dürfte beim Ein- oder Ausparken passiert sein und muss vom Verursacher bemerkt worden sein. Dennoch entfernte er sich unerlaubt von der Unfallstelle. Bei der zweiten Unfallflucht um 21:40 Uhr in der Gottlieb-Daimler-Straße geriet ein heller Kastenwagen, eventuell ein Opel-Combo mit ZW-Kennzeichen und vier Ziffern, bei der Fahrt vom Kinokreisel kommend in Richtung Bubenhauser Kreisel auf die Fahrspur des Gegenverkehrs, so dass der 38-jährige Fahrer eines Toyota Yaris nach rechts ausweichen musste, um nicht mit dem Kastenwagen zusammenzustoßen. Dabei wurde durch Kontakt mit dem hohen Bordstein am rechten Fahrbahnrand die Felge seines vorderen rechten Reifens beschädigt, so dass Sachschaden von rund 500 Euro entstand.

Die Polizeiinspektion Zweibrücken (Tel. 06332/9760 bzw. pizweibruecken@polizei.rlp.de) bittet um Zeugenhinweise zu den beiden Unfallfluchten. |pizw

