Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: 31-jähriger Mann wehrt sich vehement gegen Festnahme

Pirmasens (ots)

Am Montag, gegen 13:00 Uhr, sollte der Mann in der Zollerstraße wegen zweier bestehender Haftbefehle festgenommen werden. Nachdem ihm dies mitgeteilt wurde, rannte er davon. Er konnte allerdings von den beiden eingesetzten Polizeibeamten noch in der Zollerstraße zu Boden gebracht werden. Gegen das Anlegen der Handschellen wehrte er sich dermaßen, dass er selbst und beide Polizeibeamten leichte Verletzungen davontrugen. Ein Beamter konnte aufgrund der Verletzung den Dienst nicht fortsetzen. Nach eigenen Angaben konsumiert der Mann regelmäßig Cannabis. Nachdem ihm eine Blutprobe entnommen wurde, wurde er in die JVA verbracht. pdps

Original-Content von: Polizeidirektion Pirmasens, übermittelt durch news aktuell