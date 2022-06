Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Trunkenheitsfahrt unter Drogeneinfluss; E-Scooter nicht versichert

Zweibrücken (ots)

Zeit: 26.06.2022, 00:40 Uhr

Ort: Zweibrücken, Gottlieb-Daimler-Straße. SV: Ein 27-jähriger E-Scooter-Fahrer wurde dabei betroffen, wie er augenscheinlich unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln am öffentlichen Straßenverkehr teilnahm. Einen Drogenvortest lehnte der junge Mann ab, so dass die Blutentnahme auch ohne den Vortest durchgeführt wurde. Da der E-Scooter nicht versichert war, wurde neben dem Ordnungswidrigkeitenverfahren, in welchem dem Mann ein Bußgeld von 500 Euro droht, auch ein Strafverfahren wegen Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz eingeleitet. |pizw

Original-Content von: Polizeidirektion Pirmasens, übermittelt durch news aktuell