Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Diebstahl von Brennholz

Rohrbach (ots)

Bisher unbekannte Täter stahlen etwa 10 Meter Brennholz an einer Weiheranlage zwischen Rohrbach und der Finkenmühle. Die Tatzeit liegt zwischen dem 25.07.22, 12:00 Uhr und dem 02.08.22, 10:00 Uhr. Aufgrund der großen Menge an gestohlenem Holz müssten die Täter ein entsprechendes Fahrzeug mitgeführt haben. Die Polizei Baumholder bittet um Hinweise aus der Bevölkerung, wer hat in diesem Zeitraum verdächtige Personen in diesem Bereich gesehen?

Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell