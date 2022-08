POL-PDTR: Diebstahl von Rucksack

Landestraße 348, Höhe Abfahrt Eckersweiler (ots) - Am 02.08.2022 gegen 07:30 Uhr ereignete sich auf der L348 in Höhe der Abfahrt nach Eckersweiler ein Verkehrsunfall aufgrund eines technischen Defektes. Der 25 Jahre alte Fahrzeugführer befuhr die Strecke von Freisen kommend in Richtung Baumholder als beim Fahrzeug unvermittelt und unaufhörlich die Hupe und die Warnblinkanlage auslöste. Der Fahrer fuhr daraufhin in ...

