Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Verkehrsunfallflucht auf Lidl-Parkplatz

Morbach (ots)

Am gestrigen 01.08.22 kam es im Zeitraum von 06-14 Uhr zu einer Verkehrsunfallflucht auf dem Lidl-Parkplatz in Morbach. In der Nähe zur Parkplatzausfahrt stand ein silberner Renault Clio geparkt, welcher vermutlich von einem links neben ihm ausparkenden Fahrzeug gestreift und dadurch beschädigt wurde. Der Schaden liegt im unteren vierstelligen Bereich. Der Unfallverursacher entfernte sich, ohne den Schaden zu melden. An dem Fahrzeug des Verursachers dürfte ebenfalls ein Schaden, mutmaßlich im vorderen rechten Bereich, entstanden sein.

Zeugen der Tat werden gebeten, sich mit der Polizei Morbach in Verbindung zu setzen und so bei der Aufklärung der Straftat zu helfen.

Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell