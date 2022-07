POL-LB: Herrenberg: Unfallflucht im Ehbühl

Ludwigsburg (ots) - Am Donnerstag trieb ein noch unbekannter Täter zwischen 14.30 Uhr und 18.00 Uhr in der Christofstraße in Kirchheim am Neckar sein Unwesen. Der Unbekannte goss eine vermutlich ätzende Flüssigkeit über das Dach eines an der Ecke Fronstraße abgestellten Audi. Die unbekannte Substanz lief anschließend über das Heck und die rechte Fahrzeugseite. ...

