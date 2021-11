Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA)Bruchsal - Einladung an die Medien zu der Auftaktveranstaltung der Aktion "Sicherer Schulweg" in Bruchsal

zur Erhöhung der Verkehrssicherheit des Schulweges startet am Donnerstag, 25.11.2021, um 07.20 Uhr, eine "Zebra-Streifen-Aktion" in Bruchsal.

Bei dieser Aktion werden unter der fachkundigen Anleitung der Polizei sogenannte "Eltern-Lotsen/ Verkehrshelfern" im Einsatz sein, welche die Kinder beim Überqueren des Zebrastreifens unterstützen.

Diese Freiwilligen erhielten im Vorfeld von der Polizei eine Einweisung in diese Tätigkeit, wobei ihnen nochmals die mit dem Schulweg verbundenen speziellen Gefahren des Straßenverkehrs aufgezeigt wurden.

Weiterhin sind Aktionen zum Thema "Elterntaxi" geplant.

Initiiert wurde dieses Projekt vom Familienzentrum im Haus der Begegnung, Geschäftsstelle Bündnis für Familie in Bruchsal, welche die ehrenamtlichen "Eltern-Lotsen" rekrutierten.

Die Auftaktveranstaltung findet am Donnerstag, 25.11.2021, um 07.20 Uhr in der Moltkestraße am Zebrastreifen Höhe der Stirumschule in Bruchsal, statt.

Das Familienzentrum im HdB, Geschäftsstelle Bündnis für Familie, die Schulleitung der Stirumschule Bruchsal und das Polizeipräsidium Karlsruhe, laden hierzu ein und stehen im Anschluss für Fragen zur Verfügung.

Für Rückfragen steht Ihnen PHK Ralf Schäfer vom Referat Prävention unter Tel.: 0721/666-1220 oder Email: karlsruhe.pp.praevention@polizei.bwl.de zur Verfügung

