Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Einbruch in Vereinsheim des Reit- und Fahrverein Birkenfeld

Birkenfeld (ots)

Bis jetzt noch unbekannte Täter drangen in der Zeit von Samstag, 30.07.2022, 19.00 Uhr bis Sonntag, 31.07.2022, 11.45 Uhr durch ein Fenster in das Vereinsheim des Reit- und Fahrverein Birkenfeld an der L 170 in Birkenfeld ein. Innerhalb des Gebäudes wurden Behältnisse durchwühlt und Getränke aus einem Kühlschrank entwendet. Im Anschluss daran begaben sich die Täter noch an zwei Frachtcontainer die auf dem Gelände abgestellt sind und an eine Garage. Die Frachtcontainer wurden ebenfalls mit Gewalt geöffnet, jedoch weder aus den Containern noch aus der Garage etwas entwendet. In dem vorliegenden Fall übersteigt der durch die Täter angerichtete Sachschaden wieder einmal weit den Wert der entwendeten Gegenstände. Nach dem derzeitigen Ermittlungsstand dürfte ein Schaden in Höhe eines unteren vierstelligen Eurobetrages entstanden sein. Die Kriminalpolizei Idar-Oberstein bittet die Bevölkerung um Mithilfe. Insbesondere wäre es für die Ermittlungen von Bedeutung, ob Zeugen Angaben zu verdächtigen Personen oder verdächtigen Fahrzeugen im Bereich der oben genannten Örtlichkeit machen können. Sachdienliche Hinweise können direkt an die Kriminalpolizei Idar-Oberstein unter der Telefonnummer 06781/5610 oder an die örtlich zuständige Polizeiinspektion gegeben werden.

