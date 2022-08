Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Sachbeschädigung durch Brand an Werbeplakat am Bahnhof Weierbach

Idar-Oberstein (ots)

Am 29.07.2022 und am 30.07.2022 kam es jeweils gegen 22:00 Uhr zu einer Sachbeschädigung am Bahnhof in Weierbach. Die bislang unbekannten Täter verursachten einen Brand an einem Werbeplakat, welches auf einem PKW-Anhänger fest verankert ist. Die Bevölkerung wird um Mithilfe gebeten. Sollte es sachdienliche Hinweise zum Tatgeschehen oder den Tätern geben, wird um Mitteilung an die Polizei Idar-Oberstein (06781-5610) gebeten.

