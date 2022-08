Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Sachbeschädigung

Morbach (ots)

Am 02.08.2022 gegen 02:30 Uhr kam es zu einer Sachbeschädigung im Bereich der Bernkasteler Straße in Morbach. Dabei wurden mehrere Scheiben einer alten Telefonzelle, welche als öffentliche Bibliothek genutzt wird, eingeschlagen. Durch mehrere Mitteiler wurden zuvor randalierende Personen im dortigen Bereich gemeldet. Eine genaue Personenbeschreibung liegt nicht vor. Die Polizei bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können sich mit der Polizei in Morbach (06533/93740 oder pimorbach@polizei.rlp.de) in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell