Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Austritt einer atemwegsreizenden Substanz im Netto-Markt

Trier-Pfalzel (ots)

Am Montagmorgen, dem 01.08.2022, kam es gegen 07:40 Uhr im Netto-Markt in Trier-Pfalzel zum Austritt einer atemwegsreizenden Substanz. In Folge dessen kam es zu einem größeren Einsatz, welcher über mehrere Stunden andauerte. Aus bislang noch ungeklärter Ursache trat vermutlich Kältemittel aus einer der Kühlkammern im Marktinneren aus, sodass es bei fünf Mitarbeitern der Netto-Filiale zu Atemwegsreizungen kam. Die Berufsfeuerwehr Trier befand sich mit 40 Kräften im Einsatz. Die Polizeiinspektionen Schweich und Trier unterstützten hierbei im Rahmen der eigenen Zuständigkeiten ebenfalls. Die Überprüfungen der Anlagen dauern an, sodass der Markt laut Angaben des Marktleiters für den heutigen Tag geschlossen bleibt.

