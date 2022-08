Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Diebstahl von 280 Europaletten

Hermeskeil (ots)

Im Zeitraum von Freitag, dem 29.07.22, ca. 13.30 Uhr, und Montag, dem 01.08.22, 07.00 Uhr, wurden auf dem angemieteten Gelände der Fa. Schwollener Sprudel, Am Dörrenbach 26 in Hermeskeil, 280 Europaletten entwendet. Der/die unbekannten Täter fuhren mittels LKW auf das Firmengelände, in dem sie einen dortigen unverschlossenen Bauzaun einfach öffneten. Hier luden sie dann die vor der Lagerhalle aufgestellten 280 Europaletten auf und verließen vermutlich wieder über die Straße Am Dörrenbach den Tatort. Der Schaden wird auf ca. 5000 Euro geschätzt. Zeugen, die einen LKW oder andere Auffälligkeiten am besagten Wochenende dort gesehen haben, werden gebeten sich unter der Tel.-Nr.: 06503/9151-0 oder unter der Mail pihermeskeil@polizei.rlp.de bei der Polizeiinspektion Hermeskeil zu melden.

