POL-PDTR: Mutwillige Sachbeschädigung an PKW

Idar-Oberstein (ots) - Am Montag, 01.08.2022 gegen 00:50 Uhr, kam es in der Kiesstraße im Stadtteil Idar zu einem Diebstahl aus einem Fahrzeug. Bisher unbekannte Täter leuchteten in der Kiesstraße mit einer Taschenlampe in mehrere Fahrzeuge und versuchten dabei unverschlossene Fahrzeuge ausfindig zu machen. Als die Täter von einem Anwohner gestört wurden, flüchteten diese aus der Kiesstraße in Richtung Krähenhübelstraße. Zeugen, die Hinweise zu den Tätern geben ...

