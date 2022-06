Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt-Hemden - Seitenscheibe beschädigt

Bocholt (ots)

Mit einem Stein hat ein Unbekannter in Bocholt-Hemden eine Seitenscheibe an einem parkenden Wagen eingeschlagen. Dazu kam es zwischen Donnerstag, 15.30 Uhr, und Freitag, 12.15 Uhr an der Straße Hohe Heide. Die Polizei bittet um Hinweise an das Kriminalkommissariat in Bocholt unter Tel. (02871) 2990. (to)

