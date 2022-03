Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Mehrere Verkehrsunfälle im Bereich des Polizeikommissariats Geestland - eine Person unter Alkoholeinfluss schwer verletzt

Cuxhaven (ots)

Wurster Nordseeküste. Am Dienstagabend (22.03.2022) befuhr ein 28-jähriger Bremerhavener mit seinem Kleinkraftrad die Wremer Straße (L129) im Bereich Hülsing in Richtung Imsum. Beim Vorbeifahren kollidierte er hier mit aufgestelltem Absicherungsmaterial einer Baustelle. Die Baustelle war in diesem Bereich ordnungsgemäß ausgeschildert und abgesichert. Während der Unfallaufnahme stellten die Beamten Alkoholgeruch in der Atemluft fest. Ein Vortest ergab einen Wert von über 1,1 Promille. Durch den Unfall verletzte sich der Mann schwer und wurde in ein Krankenhaus gebracht. Sein Führerschein wurde sichergestellt. Schaden am Baustellenmaterial entstand durch den Unfall nicht.

Mehrere Unfälle auf der BAB27. Am Dienstagnachmittag (22.03.2022) kam es auf der BAB 27 zu mehreren Verkehrsunfällen. Gegen 14:10 Uhr befuhr ein 21-jähriger Osterholzer den Überholfahrstreifen zwischen den Anschlussstellen Stotel und Hagen. Im selben Moment, in dem ein 60-Jährige Litauer den Blinker betätigte, scherte dieser mit seinem Autotransporter auf den Überholfahrstreifen aus. Der Osterholzer befand sich zu diesem Zeitpunkt jedoch bereits auf dem Überholfahrstreifen und konnte einen Zusammenstoß nicht mehr verhindern. Durch den Unfall verletzte sich der Osterholzer leicht.

Gegen 16:00 Uhr kam es auf Höhe der Anschlussstelle Bremerhaven-Geestemünde in Fahrtrichtung Cuxhaven zu einem Auffahrunfall. Aufgrund eines liegengebliebenen Lkw war ein Fahrstreifen durch die Autobahnmeisterei gesperrt worden. Auf dem verbliebenen Fahrstreifen musste ein 54-Jähriger Schiffdorfer seinen Pkw bis zum Stillstand abbremsen. Dies übersah ein dahinterfahrende 61-Jährige Bewohner der Wurster Nordseeküste. Infolge des Unfalls muss der verbliebene Fahrstreifen kurzzeitig ebenfalls gesperrt werden. Im dadurch entstandenen Rückstau kam es zu einem weiteren Auffahrunfall. Ein 60-Jährige Bremerhavener übersah dabei einen abbremsenden 64-Jährigen Bremerhavener. Der Gesamtschaden der Unfälle auf der BAB27 wird auf ca. 35.000 Euro geschätzt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cuxhaven, übermittelt durch news aktuell