POL-CUX: Erneut Sachbeschädigung auf dem Sportplatz in Dorum

Nürnberg (ots) - Ein Vorjahresvergleich der Angebotspreise von Wohnungen in den Stadt- und Landkreisen aus Niedersachsen und Schleswig-Holstein, sowie Bremen und Hamburg von immowelt zeigt: - In 32 von 50 untersuchten Stadt- und Landkreisen erhöhen sich die Kaufpreise von 2020 auf 2021 um mindestens 10 Prozent - größtes Plus im Landkreis Göttingen von 39 Prozent - ...

mehr