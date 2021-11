Polizei Eschwege

POL-ESW: Streit eskaliert; verletzte Person mit Rettungshubschrauber ins Krankenhaus verbracht; Kripo hat Ermittlungen aufgenommen

Eschwege (ots)

Polizei Sontra

-Folgemeldung-

Heute Morgen kam es in einem Wohnhaus in Sontra zu Streitigkeiten, bei denen eine männliche Person mit einem Messer verletzt worden ist. Mittlerweile ist der verletzte Mann in ein Krankenhaus verbracht worden und die Polizei hat wegen des Vorfalls entsprechende Ermittlungen aufgenommen.

(s. auch PM v. 04.11.2021, 10:25 Uhr)

Nach derzeitigem Ermittlungsstand ist ein 36-jähriger Mann, der z.Zt. von seiner 34-jährigen Ehefrau getrennt lebt, gegen etwa 09.55 Uhr an die Wohnanschrift von deren neuen Lebensgefährten gefahren und hat sich dort gewaltsam Zugang zu dessen Wohnbereich verschafft.

In der besagten Wohnung kam es im Bereich des Korridors zwischen dem 36-Jährigen und dem 40-jährigen neuen Lebensgefährten der Frau zu einem eskalierenden Streitgespräch mit anschließendem Handgemenge, in deren Verlauf auch ein Messer zum Einsatz kam, mit dem der 36-Jährige verletzt wurde. Die Frau befand sich zum Zeitpunkt des Vorfalls ebenfalls in der Wohnung und hatte sich in einem Zimmer eingeschlossen.

Der verletzte 36-Jährige lief nach der körperlichen Auseinandersetzung dann nach draußen und brach letztlich vor dem Haus zusammen.

Nachdem der eskalierende Streit bei der Polizei bekannt geworden war, hatten Einsatzkräfte der Polizei und auch mehrere Rettungskräfte sofort die Einsatzstelle aufgesucht, wo die Lage von der Polizei schnell unter Kontrolle gebracht werden konnte.

Der verletzte 36-Jährige ist nach einer ersten ärztlichen Versorgung vor Ort mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus verbracht worden. Lebensgefahr kann aufgrund der erlittenen Verletzungen aktuell nicht ausgeschlossen werden.

Mittlerweile hat die Kriminalpolizei in Eschwege die weiteren Ermittlungen übernommen.

Polizeidirektion Werra-Meißner-Pressestelle-; PHK Först

Original-Content von: Polizei Eschwege, übermittelt durch news aktuell