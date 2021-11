Polizei Eschwege

POL-ESW: Pressebericht 04.11.2021

Eschwege (ots)

Polizei Eschwege

Geparkter Pkw im Vorbeifahren beschädigt; Schaden 400 Euro

Ein 85-jähriger Autofahrer aus Eschwege hat heute Morgen um 10.45 Uhr ein geparktes Fahrzeug angefahren, welches in der Straße "Neustadt" in Eschwege geparkt stand. Der Rentner war mit seinem Auto von der Wiesenstraße in Richtung Humboldtkreuzung unterwegs und berührte dann mit dem rechten Außenspiegel seines Pkw´s den linken Außenspiegel eines am rechten Straßenrand geparkten Fahrzeugs. Bei der Kollision entstand am Pkw des Verursachers ein Schaden in Höhe von 100 Euro. Das geparkte Auto ist mit 300 Euro Schaden in Mitleidenschaft gezogen worden.

Wildunfall

Ein Wildunfall mit 1500 Euro Schaden ereignete sich am Mittwochabend auf der K 28 zwischen Ulfen und Sontra. Hier hatte gegen 21.15 Uhr eine 47-jährige Autofahrerin aus Sontra mit ihrem Fahrzeug einen Fuchs erfasst.

Beim Ausparken geparkten Pkw beschädigt; Schaden 500 Euro

Ein 55-Jähriger aus Weißenborn hat am Mittwochnachmittag beim Ausparken aus Unachtsamkeit ein geparktes Auto beschädigt. Der Vorfall geschah gegen 14.30 Uhr in der Straße In der Wolfsgrube in Bad Sooden-Allendorf. Hier setzte der 55-Jährige beim Ausparken mit einem Kleintransporter zurück und verursachte mit der Anhängekupplung seines Fahrzeugs einen Schaden in Höhe von 500 Euro an der Stoßstange eines geparkten VW Passat.

Polizei Sontra

Erneuter Auffahrunfall an der Einmündung "Blinde Mühle" auf der B 400; Schaden 400 Euro

Zu einem neuerlichen Auffahrunfall im Bereich "Blinde Mühle" auf der B 400 kam es am Mittwochabend gegen 17.50 Uhr. Ein 38-jähriger Autofahrer aus Erfurt ist zu besagter Unfallzeit auf den vorausfahrenden Pkw eines 31-Jährigen aus Gronau (Westf.) aufgefahren. Beide Autos wollten von der B 400 aus Richtung Herleshausen kommend an der Einmündung "Blinde Mühle" nach rechts in Richtung Ulfen abbiegen. Als der 31-Jährige dazu verkehrsbedingt anhalten musste, erkannte dies der 38-Jährige zu spät und fuhr auf. An beiden Autos entstand leichter Sachschaden im Bereich der Stoßfänger in Höhe von je 200 Euro.

Polizei Hessisch Lichtenau

Diebstahl von E-Bike (Pedelec); Schaden 3800 Euro; Polizei sucht Zeugen

Am Mittwochabend ist bei der Polizei in Hessisch Lichtenau der Diebstahl eines E-Bike (Pedelec) im Wert von knapp 3800 Euro zur Anzeige gebracht worden. Das Fahrrad, ein schwarz-grünes Pedelec der Marke "Bulls" (Modell Six50 Evo), ist nach den Angaben des Besitzers offenbar bereits zwischen Dienstag, dem 19.10.2021 und dem 02.11.2021, 12.00 Uhr von unbekannten Tätern geklaut worden. Das Fahrrad war zum Tatzeitpunkt auf einem Fabrik- bzw. Firmengelände in der Rommeroder Straße in Großalmerode-Epterode in einem unverschlossenen Arbeitsraum abgestellt und mittels Schloss gesichert. Hinweise nimmt die Polizei in Hessisch Lichtenau unter der Nummer 05602/9393-0 entgegen. Polizei Witzenhausen

Diebstahl von Motorroller; Schaden 400 Euro; Polizei sucht Zeugen

Unbekannte haben einen schwarz-silbernen Kleinkraftrad Roller der Marke Rex (Model RS 400) mit dem Kennzeichen LXS-184 geklaut. Der Roller in einem Stehlwert von 400 Euro ist zwischen Montagabend 18.00 Uhr und Dienstagmorgen 09.30 Uhr von einem Privatgrundstück in der Bürgerstraße im Witzenhäuser Ortsteil Hundelshausen geklaut worden. Hinweise nimmt die Polizei in Witzenhausen unter der Nummer 05542/9304-0 entgegen.

Polizeidirektion Werra-Meißner-Pressestelle-; PHK Först

